Infortunio Romulo, problemi muscolari: out contro l’Udinese (Di domenica 9 febbraio 2020) Romulo è rimasto fuori dalla lista dei convocati per un problema muscolare. Lunedì la valutazione per capire i tempi di recupero (Dal nostro inviato a Brescia, Patrick Iannarelli) – Un’assenza importante per il nuovo allenatore del Brescia Diego Lopez, che dovrà rinunciare a Romulo. Il trequartista delle Rondinelle ha subito un trauma contusivo muscolare al termine dell’allenamento. Dai primi consulti medici non sembra essere nulla di grave, ma il tecnico ha deciso di non rischiarlo per la gara di oggi. Lunedì ci saranno ulteriori valutazioni per capire l’entità dell’Infortunio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

