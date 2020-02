Il Milan dura quanto Ibrahimovic, Conte ribalta l’Inter e vince il derby in 20 minuti (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Milan costruisce un doppio vantaggio con un ottimo primo tempo. Protagonista Ibrahimovic. Ma nella ripresa il 2-0 svanisce in 20 minuti. l'Inter, nonostante oltre 100 passaggi in meno, rimonta da 0-2 a 4-2. Conte fa entrare Eriksen sul 3-2 per rallentare i ritmi e gestire il possesso contro i rossoneri, a quel punto più squilibrati. fanpage

Da9y93 : @lorenzoforni95 Ma anche mentalmente. L’Inter ha avuto la fortuna di sbloccarla subito e con un gran gol. Se il Mil… - sportli26181512 : #Inter #Milan Il Milan dura quanto Ibrahimovic, Conte ribalta l’Inter e vince il derby in 20 minuti: Il Milan costr… - sBoccacci0 : RT @AleshV: vorrei ricordare al Milan che una partita dura 90 min e non 45 li mortacci vostri #DerbyDellaMadonnina -