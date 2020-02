Azerbaigian, partito di governo vince elezioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Nuovo partito Azerbaigiano (Yap), attualmente al governo a Baku, ottiene 69 seggi sui 125 in palio, secondo i primi exit poll pubblicati da Arthur J. Finkelstein and Associates. I candidati indipendenti raccolgono 41 seggi, Il partito Azerbaigiano Unito 3 seggi, come il partito Solidarietà, il partito Azerbaigiano delle Riforme democrato un seggio, come il Great Composition Party, il partito nazionale e il partito dei Cittadini. L’affluenza alle elezioni parlamentari in Azerbaigian si è attestata al 44,84 per cento alle 17 ora locale (le 14 in Italia). È quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale (Cec), secondo cui in base a questi dati sono circa 2,3 milioni i cittadini Azerbaigiani ad aver espresso il loro voto. Affluenza più bassa sicuramente rispetto alle consultazioni del 2015 anche a causa delle condizioni climatiche avverse riscontrate oggi in tutto il paese ... ilfogliettone

