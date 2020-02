Atalanta, Freuler: «Vogliamo vincere contro la Roma» (Di domenica 9 febbraio 2020) Il centrocampista dell’Atalanta Freuler ha commentato la vittoria ottenuta in casa della Fiorentina Remo Freuler ha commentato la vittoria ottenuta ieri contro la Fiorentina: «È stato bello vincere oggi, ci portiamo a casa tre punti importanti. La Fiorentina ha iniziato bene, spingendo tantissimo, poi però siamo stati noi a prendere la partita in mano. Nell’intervallo, nonostante fossimo in svantaggio, ci siamo detti che avremmo potuto ribaltare tutto». «Così è stato, la rimonta è stata meritata. Ora ci aspetta una gara clou con la Roma, Vogliamo vincere e conquistare altre punti preziosi. Se giochiamo come oggi, diventa difficile per tutti affrontarci», ha concluso il centrocampista dell’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

