Volley femminile, Serie A1: Filottrano vince al tie-break in rimonta la sfida salvezza contro Perugia (Di domenica 9 febbraio 2020) Filottrano si aggiudica la fondamentale sfida salvezza contro Perugia al tie-break (22-25 18-25 25-19 25-13 15-12) valevole per 17ma giornata del campionato di Serie A1 di Volley femminile. Grazie a questo successo le marchigiane salgono a cinque lunghezze dalle umbre che occupano il penultimo posto in classifica. CRONACA DELLA PARTITA Inizio di match appannaggio delle umbre che grazie ad un grande attacco in diagonale di Regiane Bidias salgono 5-2. Le padrone di casa provano a rientrare e grazie al muro di Giulia Angelini fissando il punteggio sul 9-8. Nella fase centrale del parziale un lungo e intenso testa a testa fino alla giocata del pareggio di Anna Nicoletti (14-14). Dopo un’intensa rincorsa le padrone di casa si rilassano e incassano il pesante break delle ragazze di Bovari che salgono fino al 19-14. Le marchigiane non trovano il proprio gioco offensivo e Perugia non ... oasport

