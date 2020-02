Udine, svastica sulla casa dove visse una deportata ad Auschwitz. Associazioni in piazza contro l’antisemitismo (Di sabato 8 febbraio 2020) Ennesimo gesto di antisemitismo in poche settimane. Una svastica è stata disegnata venerdì sul muro della casa dove visse Arianna Szörényi, che il 16 giugno 1944 fu deportata assieme ai familiari ad Auschwitz. Tutta la sua famiglia fu arrestata dopo che un delatore ne denunciò alle autorità le origini ebraiche. La storia di Arianna Szörényi è stata ricordata anche nel film “Anna Frank: Vite parallele“, proiettato in tutto il mondo. L’episodio è avvenuto a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, come riporta il Messaggero Veneto. Disegnata con un pennarello nero accanto alla porta, è poi stata coperta da qualcuno con un cuore. Nella cittadina si sono già avuti episodi di intolleranza: il 30 gennaio lettere antisemite erano state recapitate a quattro consiglieri di minoranza con il testo: “Dopo 75 anni l’ebreo è sempre ebreo”. Sabato alle 16 davanti alla ... ilfattoquotidiano

