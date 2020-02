Sanremo 2020, l’ingresso di Francesca Sofia Novello e la gag di Amadeus (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo la gaffe di Francesca Sofia Novello in conferenza stampa a Sanremo 2020, Amadeus ha accolto la fidanzata di Valentino Rossi con una bomboletta spray. Il conduttore, armato anche di spazzolone, ha messo in scena una gag divertente per poi commentare: “Pippo mi aveva avvertito – scherzando -: a Sanremo devi essere pronto a tutto”. Che cosa è successo? Sanremo 2020, gaffe Francesca Sofia Novello Amadeus ha accolto sul palco dell’Ariston a Sanremo Francesca Sofia Novello, la madrina della quarta serata e la fidanzata di Valentino Rossi. Dopo l’ingresso e la discesa della scalinata con un abito lungo nero molto elegante, però, la donna ha notato che il conduttore aveva in mano una bomboletta spray. Infatti, Amadeus ha poi proseguito il suo teatrino andando a segnare una linea bianca a terra e dicendo: “Questa è la ‘linea del passo ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -