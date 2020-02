Maltratta e ricopre di feci un anziano disabile, badante condannata per tortura (Di sabato 8 febbraio 2020) Si tratta di uno dei primi casi in Italia: una donna sarda, di professione badante, è stata condannata con l’accusa di tortura nei confronti di un anziano invalido del quale si occupava. Il fatto risale al novembre del 2017. Siamo ad Alghero, nel nord della Sardegna. Una donna di 66 anni, Francesca Gaspa, era stata … L'articolo Maltratta e ricopre di feci un anziano disabile, badante condannata per tortura proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

