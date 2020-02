Haunted PS1 Demo Disc ci riporta all'epoca PSX con una raccolta gratuita di 17 indie horror per PC (Di sabato 8 febbraio 2020) Se siete fra quei giocatori che adorano le atmosfere pixellose dei giochi dell'epoca PSX e non vi spaventate facilmente davanti ai titoli horror, allora abbiamo una bella notizia per voi.Grazie ad una collaborazione fra sviluppatori indipendenti, da oggi è disponibile gratuitamente la Haunted PS1 Demo Disc, una raccolta di 17 giochi horror indie per PC, accomunati da una grafica ispirata all'era della prima PlayStation.La raccolta, scaricabile gratuitamente dal sito Itch.io, comprende horror di tutte le dimensioni e per tutti i gusti: surreale, terrificante, psicologico, ma anche strambo e psichedelico. Abbiamo ad esempio Dread Delusion, un horror ispirato ai dungeon crawler in prima persona, Heartworm, decisamente ispirato alle atmosfere tetre e psicologiche di Silent Hill e Tasty Ramen che, come lascia intendere il nome stesso, non è propriamente quello che sembra.Leggi altro... eurogamer

