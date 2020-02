Fiorentina Commisso: «I tifosi sono stati eccezionali, speriamo non li multino… » (Di sabato 8 febbraio 2020) Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta. Le sue parole Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta. Le sue parole. tifosi – «Ringrazio i tifosi, sono stati il numero uno in questa giornata. speriamo che non li multino per il loro tifo». MATCH – «Ogni partita è differente. Due settimane fa abbiamo vinto contro l’Atalanta in dieci uomini, può succedere. È il calcio. Ma ci tengo a ringraziare i tifosi, abbiamo una tifoseria fenomenale». IACHINI – «Ha fatto molti punti con buone squadre. Possiamo accettare queste sconfitte». MERCATO – «Non tutti i giocatori hanno giocato: come Kouamè, Duncan e Amrabat. Igor sta facendo molto bene così come Cutrone. Devo accettare questa classifica ma abbiamo grandi ambizioni. Stiamo ... calcionews24

