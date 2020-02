Diletta Sanremo: scollatura mozzafiato nell’ultimo post (Di sabato 8 febbraio 2020) Diletta Leotta ricorda la bellissima esperienza a Sanremo, con sei diversi post, dove mostra i vestiti della serata. Nell’ultimo, quello più scollato Diletta Leotta a Sanremo (Fonte foto: sport.virgilio.it) Per la sua prima esperienza a Sanremo, Diletta Leotta, ha scelto di ritagliarsi un momento tutto personale e dedicare un monologo a sua nonna, per l’occasione presente all’Ariston e seduta accanto al fratello della bella catanese. Diletta, ha poi dovuto rispondere a diverse critiche nei giorni successivi, ma ha comunque voluto rendere indelebili quei momenti, con sei diversi post, sul suo Instagram, tre con il vestito giallo e tre con quello nero che, soprattutto nell’ultima foto, mette in evidenza una scollatura che in pochi non avranno apprezzato. LEGGI ANCHE: ROMINA POWER SENZA ALBANO: “MI HA TOCCATO PROFONDAMENTE” ... chenews

