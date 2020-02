Chi sono i Gente de Zona: storia e carriera degli ospiti di Sanremo (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella serata finale del Festival di Sanremo, si esibiranno sul palco dell’Ariston i Gente de Zona un gruppo che da anni domina le classiche mondiali, scopriamo chi sono. Durante questa settimana sanremese abbiamo assistito all’esibizione di diversi ospiti internazionali di grido, tra cui spiccano certamente Lewis Capaldi e Dua Lipa. Per la serata conclusiva del … L'articolo Chi sono i Gente de Zona: storia e carriera degli ospiti di Sanremo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

LegaSalvini : Questo governo è completamente immobile. Ci sono fondi già stanziati da mesi per la manutenzione delle infrastruttu… - Tg3web : Era tutto finto, da pazienti ai referti. A Siracusa 17 medici sono sotto inchiesta per aver favorito l'ottenimento… - GianlucaVasto : Le piazze non sono una esclusiva delle opposizioni, il #M5S è sempre sceso in piazza per difendere le sue idee e co… -