Sanremo 2020: le parole di Alessandro Gassmann dopo la vittoria di Leo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non sono passati molti minuti dalla vittoria di Leo Gassmann nella categoria Nuove proposte di Sanremo 2020 che papà Alessandro ha subito postato sui suoi canali social un messaggio per il figlio. La stessa cosa aveva fatto dopo la vittoria della sfida preliminare durante la puntata di martedì 4 febbraio 2020. Alessandro Gassmann esulta per la vittoria del figlio Per l'occasione Alessandro ha girato un breve video di 15 secondi con la seguente descrizione: "Mi sei sempre andato bene così amore mio" seguita da una serie di punti esclamativi ed emoticon. La registrazione postata ha dell'ironico, dato che all'inizio l'attore premette di voler rispettare, come da tradizione di famiglia, un certo aplomb ringraziando tutte le persone che hanno votato per Leo. E poi finisce con un prolungato "Daje Pippooo" urlato davanti alla telecamera.

