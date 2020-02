Sanremo 2020, Achille Lauro e i suoi look: «La confusione dei generi è il mio modo di dissentire contro i maschi omofobi» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Achille Lauro “La confusione di generi è il mio modo di dissentire e ribadire il mio anarchismo“. L’ambiguità come protesta. Achille Lauro rivendica e motiva le scelte legate ai vistosi look da lui stesso esibiti al Festival di Sanremo 2020. In una mail inviata ai giornalisti e pubblicata sui social, il cantante ha parlato apertamente delle irriverenti scelte d’immagine che stanno attirando l’attenzione ad ogni sua apparizione sul palco dell’Ariston. Nel messaggio intitolato ‘Sono stato anche io bambina’, il trapper scrive: “Cinquantenni disgustosi, maschi omofobi. Ho avuto a che fare per anni con ’sta gente volgare per via dei miei giri. Sono cresciuto con ‘sto schifo. L’aria densa di finto testosterone, il linguaggio tribale costruito, anaffettivo nei confronti del femminile e in generale l’immagine di donna oggetto con ... davidemaggio

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' -