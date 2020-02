Questa sacca da golf si guida con un telecomando (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non è certo uno sport di massa, ma anche il golf ha la sua nicchia di appassionati in crescita, che in Italia toccherà il suo apice con la Ryder Cup in programma nel 2022. Chi è pratico di mazze e palline sa quanto sia importante restare concentrati durante una gara: spostare in continuazione la sacca su e giù per i prati verdi potrebbe rivelarsi una seccatura. Per risolvere il problema si sono inventati eWheels V2, che trasforma la sacca in un carrello elettrico facilmente controllabile tramite un telecomando, oppure mediante lo Smart Tether, che sfrutta l’attacco magnetico e il Bluetooth per fissarsi sulla sacca e seguire il giocatore a debita distanza. Impermeabile e realizzato in alluminio, l’accessorio integra un giroscopio per rilevare le caratteristiche del terreno, mentre i sensori nei motori monitorano le pendenze in discesa. Dotato di batteria – rimovibile – agli ioni di litio ... wired

Questa sacca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Questa sacca