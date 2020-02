Provedel come Brignoli, la Juve Stabia pareggia ad Ascoli grazie al suo portiere (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Il gol di Provedel in Ascoli-Juve Stabia permette ai campani di pareggiare all’ultimo secondo. E i social si scatenano. Ascoli – E’ successo di nuovo. A distanza di poco più di due anni un portiere in Italia trova la rete. Il gol di Provedel in Ascoli-Juve Stabia ha permesso alle Vespe di pareggiare i conti con il punteggio finale di 2-2. Social scatenati e paragoni con Brignoli, l’ultimo estremo difensore che nei primi due campionati del nostro calcio ha realizzato una rete. Una gioia immensa per il portiere al suo primo gol in carriera. Una serata che l’ex Udinese si ricorderà per sempre e chissà se proprio questo gol non aprirà scenari impensabili per la Juve Stabia. Il gol di Ivan Provedel L’anticipo della ventitreesima giornata di Serie B è finito in parità 2-2. Una sfida molto divertente con l’Ascoli che è passata due volte in ... newsmondo

