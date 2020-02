Omicidio Vannini, i Ciontoli verso nuovo processo: la richiesta in Cassazione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non è finita la saga giudiziaria riguardante la morte di Marco Vannini. Dopo che una sentenza in corte d’appello aveva ridotto la pena agli imputati scatenano la rabbia della famiglia e l’indignazione pubblica, oggi viene avanzata una richiesta da parte della Corte di Cassazione, che ritiene necessario rifare il processo e ridefinire le pene per la famiglia. Ciontoli. Per il Pg fu “Omicidio volontario” A scrivere la requisitoria è il sostituito Pg Elisabetta Ceniccola. Uno dei focus su cui si basa la sua requisitoria riguarda la. Natura della pena riconosciuta, che in primo grado fu Omicidio volontario e poi divenne Omicidio colposo in sentenza d’appello. Una scelta inammissibile, secondo ceniccola: “Tutti, per ben 110 minuti mantennero una condotta omissiva, menzognera e reticente (nonostante, ndr) la gravità della situazione fosse sotto gli occhi di ognuno di loro” Le accuse ... thesocialpost

