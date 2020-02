Morto il padre di Meredith Kercher: è stato trovato in strada con ferite e fratture multiple (Di venerdì 7 febbraio 2020) È Morto in circostanze misteriose il padre di Meredith Kercher. L’uomo era in strada riverso sul marciapiede con ferite e fratture multiple. I media: “Nessuno sa cosa sia successo”. È Morto il padre di Meredith Kercher, trovato in strada con diverse ferite sul corpo. Gli inquirenti indagano su un omicidio circondato ancora da mille ombre. Morto il padre di Meredith Kercher: l’uomo aveva ferite multiple e diverse fratture. Gli inquirenti brancolano nel buio John Kercher è Morto in circostanze che al momento le autorità definiscono inspiegate. L’uomo è stato trovato senza vita riverso sul marciapiede e con i segni di ferite multiple. L’uomo aveva settantasette anni. John Kercher aveva un braccio spezzato e una gamba spezzata. Come riferito dal Corriere della Sera, al momento dell’arrivo dei soccorritori era ancora in vita ed è stato ... newsmondo

