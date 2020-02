Milano, doppia tragedia all’alba: ritrovati morti un 19enne e una donna di 47 anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Due tragici ritrovamenti nella mattinata di giovedì 6 febbraio a Milano. Si tratta di un ragazzo di 19 anni e di una donna di 47, entrambi hanno perso la vita in circostanze drammatiche che al momento sono al vaglio delle forze dell’ordine, anche se gli indizi in entrambi i casi fanno ipotizzare un suicidio. Un’alba tinta di rosso sangue a Milano. Nelle prime ore di giovedì 6 febbraio due persone sono state ritrovate morte in due diverse zone della città, una in via Segantini e l’altra in via Foppa. Si tratta di un ragazzo di 19 anni e di una donna di 47, entrambi hanno perso la vita in circostanze drammatiche che al momento sono al vaglio delle forze dell’ordine, anche se gli indizi sembrano portare al suicidio sia in un caso che nell’altro. La donna precipitata dal balcone Il primo cadavere rinvenuto è stato quello della donna di 47 anni ritrovata morta in un ... limemagazine.eu

