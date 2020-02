La Roma è in ginocchio: il Bologna di Mihajlovic fa un figurone e vola all’Olimpico (2-3) (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Roma non c’è più. Nell’anticipo della 23esima giornata la squadra di Fonseca perde in casa col Bologna (2-3), infila la seconda sconfitta consecutiva dopo la scoppola col Sassuolo e rischia di vedere scappare l’Atalanta e il quarto posto che vale la Champions. Il Bologna, dominante e ora sesto in classifica, apre al 16′ con Orsolini. Passano 6′ e Denswil si esibisce in un goffo autogol. La squadra di Mihajlovic, regolarmente in panchina, ha, però, un’altra marcia. Al 26′ è Barrow a infilare Pau Lopez, facendo poi doppietta a inizio ripresa (51′).La Roma prova a rientrare nel finale con Mkhitaryan (72′), ma è un inutile assedio, anche perché Cristante si fa buttare fuori per un piede a martello su Orsolini all’80’. E l’Olimpico fischia. Mihajlovic in panchina a Roma, foto Ansa Il coraggio e la forza del ... open.online

maria_micola : RT @caputmundiHeidi: Papa Pio IX in ginocchio in preghiera ... Basilica di Santa Maria Maggiore #Roma #Rome #RomeisUs - elisa24102 : RT @caputmundiHeidi: Papa Pio IX in ginocchio in preghiera ... Basilica di Santa Maria Maggiore #Roma #Rome #RomeisUs - Grazia_MB : RT @caputmundiHeidi: Papa Pio IX in ginocchio in preghiera ... Basilica di Santa Maria Maggiore #Roma #Rome #RomeisUs -