In Botswana all’asta licenze per poter uccidere gli elefanti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Botswana organizza un’asta per aggiudicarsi il diritto di sparare agli elefanti. Il paese dell’Africa meridionale con la più grande popolazione di questi animali al mondo, circa 130mila, l’anno scorso ha riaperto la caccia all’elefante e questa settimana offre le prime opportunità ad alcuni cacciatori, soprattutto americani, che possono permettersi la spesa. fanpage

