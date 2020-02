Gemma Galgani e Anna Tedesco, lite per Marcello/ Uomini e Donne: "tutti con i miei.." (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gemma Galgani e Anna Tedesco litigano per Marcello durante la sfilata maschile del trono over di Uomini e Donne. ilsussidiario

Noovyis : (“Chiamate un medico!”. Malore in studio per Gemma Galgani, stesa sulla passerella in studio) Playhitmusic -… - infoitcultura : Juan Luis Ciano choc: “Voleva una cosa strana, la verità sul perché non sono andato a letto con Gemma Galgani” - granato_serena : #UominieDonne: #GemmaGalgani realizza il sogno di ballare con il latinista di #Amici, #UmbertoGaudino -