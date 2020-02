Enrico Nigiotti canta Baciami adesso a Sanremo 2020: significato e testo della canzone (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il testo e il significato di "Baciami adesso", la canzone di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020. Il cantautore toscano sale sul palco dell'Ariston per il secondo anno consecutivo con "Baciami adesso", canzone d'amore che racconta una separazione e la difficoltà a stare lontani quando, latente, sembra persistere il desiderio di riprovarci, concedersi un'altra possibilità. Dopo "Nonno Hollywood", per Enrico Nigiotti una canzone dal sapore squisitamente sanremese in cui sembrano esserci degli evidenti riferimenti autobiografici. fanpage

