Donna fatta a pezzi e nascosta in valigia: è giallo sull’omicidio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una Donna fatta a pezzi e nascosta in valigia è stata ritrovata a Cuba. Viveva sull’isola da qualche mese da quando aveva conosciuto il suo fidanzato, molto più giovane di lei. Donna fatta a pezzi e nascosta in valigia: sospetti sul suo compagno Nathalie Fraser, 52 anni, era originaria del Canada. Donna affascinante, divorziata e con due figlie, aveva avuto una svolta nella sua vita sentimentale dopo aver conosciuto un giovane cubano, Nuviola, di 13 anni più piccolo di lei. Tra i due, sin dai primi mesi di frequentazione, era nata una forte passione. Innamorata persa del suo “toyboy” Nathalie non aveva esitato, dopo quasi due anni di fidanzamento, a lasciare la sua città per raggiungerlo a Cuba, dove viveva dallo scorso dicembre. Tuttavia la Donna fatta a pezzi e nascosta in valigia è risultata proprio Nathalie. Il suo assassino non solo l’ha ammazzata ma si è ... kontrokultura

Museo_MAXXI : «Finalmente, ce l'abbiamo fatta!», Zaha Hadid 10 anni fa. E noi, aprendo le celebrazioni per il nostro decennale, n… - KontroKulturaa : Donna fatta a pezzi e nascosta in valigia: è giallo sull'omicidio - - PANCIO87213572 : Ho letto tutto e penso che l'hai fatta un po' lunga.... Sono assolutamente d'accordo; mi limito a chiedermi se qual… -