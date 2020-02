Amadeus: altezza, figli, moglie, Sanremo, età (Di venerdì 7 febbraio 2020) Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani è nata a Ravenna il 4 settembre 1962 sotto il segno della Vergine. Ha 57 anni. E' un conduttore televisivo. E' il padrone di casa della settantesima edizione del 'Festival di Sanremo' in onda dal 4 all'8 febbraio 2020 su Rai1.Amadeus: altezza, figli, moglie, Sanremo, età 07 febbraio 2020 16:20. blogo

kikofip : Ma come si fa A guardare tutta la sera questo Programma. Pieno di stupide gag E anche mal recitate, Amadeus non all… - APrasedi : @Corriere Amadeus non all'altezza....95 per cento italiani detestano il festival! -