Un paese normale ci vuole

Nord e Sud. Al nord il decennio è finito a Sondrio, ridente cittadina alpestre, dove al locale ospedale i medici non sono riusciti a salvare una bimba di cinque mesi ricoverata d'urgenza. La madre si mette a urlare e a piangere disperatamente. E gli altri ricoverati la scherniscono: "Ma fatela stare zitta!", "Basta con 'sti riti tribali!", "Silenzio, scimmia!". La povera donna è nigeriana, e quindi insultarla è normale. Al sud è finito a Melito Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria; anzi in una località ignota dove un'adolescente violentata segretamente vive, protetta dalla polizia, per salvarsi dalle minacce e dagli scherni dei compaesani. "Si sono messi tutti con gli stupratori – sussurra il padre – Loro liberi in giro per le strade e noi qui, nascosti". Il capo degli stupratori è il figlio del boss del paese e questo, nella normalità di Melito, spiega tutto.

