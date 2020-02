Tragedia a Cava de’ Tirreni: cade albero, morti un uomo e il suo cane (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Tragedia in via Crispi, nelle adiacenze della villa comunale: il fortissimo vento che da mercoledì sera sta sferzando il salernitano ha abbattuto un grosso pino marittimo. La pianta ha travolto uno sfortunatissimo uomo (all’incirca di sessant’anni) che stava in quel momento transitando sul marciapiede insieme con il suo cane. uomo e animale sono morti sotto il peso di tronco e rami. L’albero ha anche danneggiato diverse auto lì parcheggiate. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento città di via Porto per il taglio dei rami, i Carabinieri e la Polizia Scientifica, che procede. Inutili, purtroppo, le ambulanze del 118. L'articolo Tragedia a Cava de’ Tirreni: cade albero, morti un uomo e il suo cane proviene da Anteprima24.it. anteprima24

