Sanremo 2020, sul palco con Amadeus 7 donne: che sorpresa all’Ariston (Di giovedì 6 febbraio 2020) Inaspettata sorpresa al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020, grande annuncio sul palco Sanremo 2020 all’insegna della lotta alla violenza sulle donne. Questa sera sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo ben 7 donne del panorama della musica italiana sono salite sul palco per portare un messaggio ben … L'articolo Sanremo 2020, sul palco con Amadeus 7 donne: che sorpresa all’Ariston proviene da www.inews24.it. inews24

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -