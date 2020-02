Sanremo 2020, Rula Jebreal: "Durante le prove piangevo per mia madre" - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Isabella Adduci Rula Jebreal, che Durante la prima serata di Sanremo 2020 ha commosso tutti con il suo monologo, confessa: "Alle prove non riuscivo ad arrivare in fondo senza piangere" La 70esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus è entrata nel vivo: boom di ascolti anche per la seconda serata. Il momento clou della serata inaugurale di Sanremo 2020 è stato il monologo di Rula Jebreal che ha aperto il cuore della platea dell'Ariston. Il monologo è stato duro e commovente anche perché Rula Jebreal ha parlato del suicidio della madre, vittima di abusi. Intervistata dal Corriere della Sera, la giornalista ha confessato: "Alle prove non riuscivo ad arrivare in fondo senza piangere, le persone che hanno collaborato alla scrittura del mio monologo mi hanno aiutato a incanalare le emozioni e a mettere davanti la storia. Fino ai 40 anni non mi sono mai soffermata ... ilgiornale

