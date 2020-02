Sandra Milo e l' amore per Fellini | Sotto le lenzuola era sublime

Sandra Milo : “Bettino Craxi a letto era dotato” : Sandra Milo è senza freni e ancora una volta l’attrice ha rivelato dettagli su una sua liaison con un uomo importante: questa volta si sarebbe trattato di Bettino Craxi, con cui lei si sarebbe incontrata in gran segreto in uno degli hotel più famosi di Roma. Sandra Milo e Bettino Craxi A 20 anni dalla morte di Bettino Craxi, l’attrice Sandra Milo ha confessato che con lui avrebbe avuto una romantica liaison e che il famoso politico ...

Sandra Milo - Bettino Craxi : “a letto era importante anche sotto quell’aspetto” : Sandra Milo rivelazioni bollenti, Craxi a letto era importante, si incontravano all’Hotel Raphael In occasione del ventennale della morte di Bettino Craxi sono venute a galla aneddoti e curiosità su quello che è stato un uomo odiato e temuto. Di Craxi si è parlato anche nella vita privata e il film “Hammamet” ha permesso di scoprire tante curiosità sul politico. Fra le donne che hanno fatto parte della sua vita c’è stata anche Sandra Milo, ...

Sandra Milo e le confessioni su Fellini : “Dormo con la sua foto - non ho accettato la proposta” : Una storia d’amore lunga diciassette anni che ha attraversato i decenni e che – in forma e in misura diversa – prosegue anche oggi. Sandra Milo racconta il sentimento e la passione per Federico Fellini, il regista che l’ha diretta in film simbolo del cinema come 8 e ½ e Giulietta degli Spiriti, e spiega i dettagli relativi al primo incontro, al primo bacio (da svenimento) e all’evoluzione della relazione. Un amore intenso Qualche tempo ...

Fellini - cento anni dalla nascita. Sandra Milo : «L?ho amato dal primo istante e so che lo incontrerò di nuovo» : È durata diciassette anni la storia d?amore tra Federico Fellini e Sandra Milo, che ha recitato nei suoi film ?8 1/2? e ?Giulietta degli spiriti?. L?attrice...

Sandra Milo - lacrime a Domenica In : “Me ne hanno fatti 44”. Il retroscena choc sul suo passato : L’attrice Sandra Milo è stata una delle protagoniste del programma ‘Domenica In’ condotto da Mara Venier. Nella puntata di ieri, Domenica 5 gennaio, ha toccato diversi argomenti. Spiccano il suo passato non facile, alcune sue relazioni sentimentali abbastanza turbolenti e l’interruzione improvvisa della sua carriera al cinema. Sandra ha ricordato il suo matrimonio adolescenziale, celebrato ad appena 15 anni con il ...

"I 44 processi per riavere mia figlia". Sandra Milo in lacrime a Domenica In - : Carlo Lanna Rivelazioni molto emozionanti quelle di Sandra Milo a Domenica In che racconta il calvario giudizio che ha dovuto subire per stare al fianco della figlia Debora Grandi emozioni a Domenica In per la prima puntata del 2020 dello show di Mara Venier. Il salotto pomeridiano di Rai Uno ha alternato, come sempre, momenti di grande comicità a momenti di commozione. Come l’intervista a Sandra Milo. La celebre attrice, tra lo ...

Sandra Milo a Domenica In : “Mi butto sotto alla macchina del Papa” : Sandra Milo, ospite a Domenica In condotto da Mara Venier, è scoppiata in lacrime ricordando il suo passato, i processi e dopo aver visto alcune foto toccanti. Per l’artista di 86 anni il passato è stato alquanto complicato sia per i figlia, sia per la carriera professionale. Sandra, infatti, ha raccontato di un film di Federico Fellini nel quale avrebbe dovuto recitare al fianco del grande regista. “Ho mollato il cinema per stare ...

Sandra Milo scoppia a piangere a Domenica In : «Mi butto sotto alla macchina del Papa» : Sandra Milo in lacrime davanti a Mara Venier: ospite di Domenica In su Raiuno nella puntata di Domenica 5 gennaio, l'artista ora 86enne è scoppiata a piangere dopo aver...

Sandra Milo in lacrime a Domenica In : “Ero disperata - volevo buttarmi sotto la macchina del Papa” : Sandra Milo è stata ospite della puntata di 'Domenica In' trasmessa il 5 gennaio. L'attrice è tornata con la mente a un periodo buio della sua vita, quando rischiò di perdere l'affidamento dei suoi figli e, in particolare, di Deborah. disperata, si recò dal Cardinale Staffa a cui disse: "Ho paura di perdere i miei figli, appena il Papa esce dal Vaticano mi butto sotto la sua macchina".Continua a leggere

Sandra Milo : "Ho affrontato una battaglia legale per riavere mia figlia : 44 processi - più di Berlusconi" : “44 processi, ho battuto Berlusconi”. Sandra Milo si commuove in diretta durante un’intervista a Domenica In. L’attrice ha raccontato nel salotto di Mara Venier la battaglia legale intrapresa per riavere sua figlia maggiore, Debora.“Sono l’unico caso in cui la Chiesa, dopo aver concesso la nullità delle nozze, ha rifatto il processo”, ha raccontato la Milo, “Io ero già incinta ...

Domenica In - Sandra Milo si commuove. Poi fa una tenera dedica a Mara : È tornato più vivace ed emozionante che mail il salotto di Domenica In. Attesissima Sandra Milo che tra ricordi del passato e amori turbolenti ha ripercorso i momenti salienti della sua vita insieme a Mara Venier. La prima puntata di questo 2020 della fortunata trasmissione Rai si è aperta tra scene divertenti e siparietti esilaranti, complice la presenza di Gabriele Cirilli, primo ospite di questa Domenica. In studio oggi anche 15 Befane da ...

Sandra Milo : quando Vittorio Gassman le tirò uno schiaffone sul set : Intervenuta la scorsa puntata per un’intervista dai numerosi contenuti, Sandra Milo torna quest’oggi nello studio di Domenica In per proseguire il racconto della sua vita. Una vita costellata di grandi successi e in cui la Milo ha avuto la possibilità di lavorare con i grandi attori del passato. In particolare su Vittorio Gassman racconta un aneddoto davvero particolare, che ricorda con il sorriso e che non potrà mai dimenticare. Sandra Milo e ...

Domenica In/ Ospiti : Me contro te - Sandra Milo e Teo Teocoli da Mara Venier : Domenica In, anticipazioni e Ospiti di Mara Venier: Sandra Milo, Teo Teocoli, Me contro Te e Gianfranco Vissari in studio.

Domenica In : ospiti Sandra Milo e Teo Teocoli - oggi su Rai1 : Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 5 gennaio 2020, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui Sandra Milo e Teo Teocoli. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con l'insostituibile conduzione di Mara Venier, per una puntata completamente dedicata ai bambini e alle famiglie nella giornata che precede l'Epifania. La 17° puntata di Domenica in, in onda oggi 5 gennaio, si aprirà con il ritorno di Sandra Milo per ...