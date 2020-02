Monster Hunter World: Iceborne, l'aggiornamento su PC introduce l'evento crossover con Resident Evil e un nuovo mostro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Con l'uscita su PC dell'espansione Iceborne di Monster Hunter World, Capcom si sta rapidamente avvicinando per portare la parità tra il gioco su Steam e la versione per console. Da oggi, i giocatori potranno confrontarsi faccia a faccia con l'enorme e arrabbiata scimmia Rajang. Il gigantesco primate ha fatto il suo debutto nel 2006 in Monster Hunter 2 per PS2, e più recentemente è apparso in Monster Hunter Generations Ultimate su 3DS e Switch. Rajang è un avversario veloce, aggressivo e spesso devastante; per combatterlo, i giocatori di Iceborne dovranno parlare con l'ammiraglio a Seliana dopo aver battuto il gioco e aver visitato le Guiding Lands almeno una volta.La grande aggiunta, tuttavia, è il nuovo crossover di Resident Evil, che aggiunge la ricerca RE: Return of the Bioweapon. Questa sfida mette i cacciatori contro un Blackveil Vaal Hazak nella Rotten Vale e premia in badge ... eurogamer

