LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 6 febbraio. Elodie emoziona con Adesso tu! Roberto Benigni recita il Cantico dei Cantici (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.25: Non indimenticabile la performance di Benigni,,, Applauso tutto sommato contenuto dell'Ariston 23.23: Un inno all'amore, anche fisico, il Cantico dei Candici 23.19: Dopo una lunga presentazione, Benigni recita il Cantico dei Cantici 23.04: Benigni ha cercato la canzone perfetta e l'ha trovata: il Cantico dei Cantici 22.59: Gag "baudiana" tra Benigni e Amadeus. Benigni prende il giro il sistema di voto (si potrà votare anche citofonando) 22.52: Roberto Benigni entra in scena fuori dall'Ariston con la banda e Amadeus lo va ad accogliere

