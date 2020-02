Dazi: Conte, ‘azione governo immediata e preventiva’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “L’Italia, pur essendo stato un Paese meno colpito rispetto ai paesi del consorzio Airbus, ha tuttavia subìto ingenti danni” dai Dazi, in particolare “in alcuni settori di eccellenza del nostro export come l’agroalimentare. La nostra azione è stata immediata, anzi preventiva, e condotta a più livelli: sul piano bilaterale, in Europa e con iniziative concrete a sostegno delle nostre imprese”. Lo ha rivendicato il premier Giuseppe Conte, intervenendo al question time nell’Aula del Senato.L'articolo Dazi: Conte, ‘azione governo immediata e preventiva’ CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Dazi: Conte, 'no a escalation a vantaggio soli competitor internazionali'... - TV7Benevento : Dazi: Conte, 'azione governo immediata e preventiva'... - murphi57 : #Conte a Londra. La #UE prova a negoziare dazi e regole sul commercio e manda avanti il servo sciocco. #Brexit -