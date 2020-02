Boateng: «Ho voluto fortemente il Besiktas» (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’ex calciatore della Fiorentina Boateng ha parlato della nuova esperienza in Turchia con la maglia del Besiktas Kevin-Prince Boateng si è presentato ai nuovi tifosi del Besiktas: «Sono rimasto un po’ sorpreso da quello che ho visto dopo essere venuto a Beşiktaş. Naturalmente sapevo che il Beşiktaş era un grande club, ma fino a quando non ci entri non riesci a vedere alcune cose. Il livello di professionalità qui è molto alto». «Ho sempre visto la Turchia e il Besiktas come una priorità e volevo venire qui. A Berlino ho molti amici turchi che tifano Besiktas. Appena la proposta è arrivata, non ho pensato troppo e ho detto al mio manager di accettarla». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

