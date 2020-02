Atene: governo greco contro le Ong per il soccorso ai profughi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il vice ministro dell'immigrazione, Giorgos Koumootsakos, accusan alcune delle organizzazioni di abusare della crisi per acquisire finanziamenti europei e di aver incitato le proteste dei profughi firenzepost

