All’età di 103 anni è morto l’attore Kirk Douglas (Di giovedì 6 febbraio 2020) (foto: Getty Images) È stato uno degli interpreti più rappresentativi della vecchia scuola di Hollywood. Kirk Douglas è morto All’età di 103 anni. Noto alle nuove generazioni soprattutto come padre di Michael Douglas, che ha seguito le sue orme nell’industria cinematografica, è stato uno degli attori più longevi e prolifici della sua generazione, prendendo parte a oltre 80 film, prima di ritirarsi nel 2004 con il suo ultimo ruolo nel film Illusion di Michael A. Goorjian. Nato Issur Danielovitch, figlio di umilissimi immigrati ebrei di origine bielorussa, dopo aver frequentato l’Accademia americana di arti drammatiche di New York e aver prestato servizio nella Marina statunitense durante la Seconda guerra mondiale, iniziò a Broadway, per poi passare al cinema, bucando lo schermo anche per la voglia di rivincita e l’intensità delle interpretazioni. È stato nominato agli Oscar per ben tre ... wired

