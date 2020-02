Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 18:45 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Viabilità 5 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENSETINA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA, CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA A24 E TIBURTINA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULL’A 24 Roma TERAMO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN DIREZIONE TERAMO SULLA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI TRA COLOMBO E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SU VIA PONTINA CODE TRA VIA DI PRATICA E VIA DI CASTEL ... romadailynews

elaniaz : RT @formulaeit: ?? Pronti, via! La #FormulaE è sempre più vicina ???? È stato presentato il piano della viabilità in vista della preparazione… - formulaeit : ?? Pronti, via! La #FormulaE è sempre più vicina ???? È stato presentato il piano della viabilità in vista della prepa… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -