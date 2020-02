Traffico Roma del 05-02-2020 ore 10:00 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA SALARIA E LA VIA CASSIA, CODE PER Traffico INVECE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA ED ARDEATINA, CHIUSA VIA DI VIGNA STELLUTI PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA LARGO GEROLAMO BELLONI E PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA TRIONFALE SIAMO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL COLLE DI SANT’AGATA. SEMPRE SULLA TRIONFALE PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO. RALLENTAMENTI INCIDENTE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ. ALLE 10 MANIFESTAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE NEI PRESSI DEGLI UFFICI DI Roma CAPITALE. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 14.00. SONO IN CORSO DEI LAVORI URGENTI ALL’ARMAMENTO TRANVIARIO DI VIA EMANUELE FILIBERTO . DEVIAZIONI PER LA LINEA TRAM 3 E MODIFICHE ... romadailynews

