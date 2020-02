Sabrina Salerno a Sanremo 2020: “Sono stata una donna tormentata” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sabrina Salerno fa una confessione prima di Sanremo 2020 e svela: “Sono stata una donna tormentata” Altro giro di donne nelle vesti di co-conduttrici di Amadeus questa sera 5 febbraio alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Sabrina Salerno, durante la conferenza stampa, ha ammesso di essersi commossa moltissimo dal monologo di Rula Jebreal come donna. La giornalista italo – palestinese ha letto un lungo ed intenso monologo, fatto di storie vere e immaginate, durante la prima sera di Sanremo. Un discorso davvero profondo con il quale ha voluto celebrare le donne, ricordando che c’è ancora molta strada da fare. A tal proposito Sabrina Salerno che affiancherà Amadeus stasera a Sanremo ha dichiarato: “Sono stata una donna tormentata ma sono diventata pop, c’è voluto per diventare me stessa”. Oltre alla Salerno, anche le giornaliste di ... lanostratv

