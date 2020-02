Quello che la canzone di Junior Cally dice su Salvini è l’unico motivo della gogna preventiva della Bestia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ieri sera Matteo Salvini non ha guardato Sanremo, è andato a teatro con la sua fidanzata a vedere Pino Insegno. E non lo guarderà nemmeno stasera: «Mi raccomando, stasera non vi perdetevi Sanremo. Io ieri sono andato a teatro a vedere un bellissimo spettacolo di Pino Insegno, stasera magari mi leggerò un bel libro». Il leader della Lega non potrà ascoltare la canzone di Junior Cally, il rapper al centro delle polemiche da settimane che si esibirà durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Salvini è fatto così: si serve della violenza contro le donne per censurare la canzone di Junior Cally contro di lui Ad iniziare la battaglia contro Junior Cally è stato il Presidente della Rai Marcello Foa. Subito seguito a ruota dall’allegra combriccola dei sovranisti improvvisamente sconvolti perché in alcune vecchie canzoni di Junior Cally si parlava di “troie” o si ... nextquotidiano

