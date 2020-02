Quanti giorni di permesso vale la morte di un figlio? Il “voto cattivo” dei macroniani in Parlamento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Passi per “presidente dei ricchi”, passi per “insensibile alle sofferenze dei francesi” - così l’ha definito una signora del 16° arrondissement, quartiere chic di Parigi, madame Ségolène Royal-Hollande che pure l’aveva sostenuto alle presidenziali del 2017- passi per “deconnecté et godillot”, distante e incapace di mettersi in sintonia con i bisogni dei suoi concittadini.Ma passare per un uomo crudele e un cuore di pietra che non capisce il dolore di un padre e di una madre che perdono un figlio, questo no, Macron non poteva accettarlo.E così, di fronte al disastro politico della sua maggioranza che nei giorni scorsi ha votato contro una proposta di legge dei centristi, mica gli estremisti della France Insoumise o i lepenisti del Rassémblent National, per aumentare da 5 a 12 giorni il periodo ... huffingtonpost

