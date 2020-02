Massimo Ranieri a Sanremo 2021 come direttore artistico? “Non mi tirerei indietro” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Massimo Ranieri a Sanremo 2021? Mentre il Festival 2020 è in pieno svolgimento e Massimo Ranieri sarà ospite proprio questa sera all'Ariston per un duetto con Tiziano Ferro, inizia a farsi strada sul web l'ipotesi di una direzione artistica da affidare proprio a lui. Intervistato dal quotidiano Leggo, Massimo Ranieri ha ammesso che, qualora la Rai gli proponesse un ruolo alla direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo, non rifiuterebbe di certo. "Se me lo proponessero non mi tirerei indietro", ha dichiarato Massimo Ranieri, pensando subito al grande lavoro dietro ad una macchina come il Festival. "Certo, per allestire uno spettacolo teatrale ci vogliono un mese o due, per mettere su il festival ce ne vogliono sei. Dovrei ritirarmi in clausura", ha aggiunto l'artista che, inevitabilmente, dovrebbe rinunciare ai suoi impegni per concentrarsi sulla direzione artista ... optimaitalia

