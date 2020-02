In Europa avremo i migliori e più costosi smartphone 5G di LG (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pare che LG per il 2020 abbia in progetto di commercializzare in Europa e in Nord America soltanto smartphone 5G di fascia alta, come LG V60 ThinQ L'articolo In Europa avremo i migliori e più costosi smartphone 5G di LG proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

micomeco47 : @OGiannino Ma almeno avremo ancora la più grande acciaieria d Europa... Le multinazionali Succhiano soldi poi chiudono e ciao ciao!! - nellonelli51 : RT @nellonelli51: L'ITALIA,L'EUROPA, non avranno scampo, saranno sufficienti due decenni x scomparire come Società Sociale inglobata da al… - Sietesolostroz1 : @merlo_grazie @marce_gualtieri @il_burocrate @marattin Ci mancherebbe pure che facessimo il campo profughi d'europa… -