I soldi destinati ai disabili finivano nelle loro tasche: sequestri per 500mila euro al deputato Ars Rizzotto e a un consulente (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I fondi che in Sicilia la Regione aveva destinato alla formazione professionale delle persone diversamente abili finivano nelle tasche di Tony Rizzotto. Il deputato è ora accusato di peculato insieme a un’altra persona Tony Rizzotto (67 anni), deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana ed ex membro della Lega, è stato accusato di peculato per aver intascato fondi … L'articolo I soldi destinati ai disabili finivano nelle loro tasche: sequestri per 500mila euro al deputato Ars Rizzotto e a un consulente NewNotizie.it. newnotizie

gaiaitaliacom : L’ex leghista accusato di essersi intascati un sacco di soldi destinati ai disabili - cefaluwebcom : Ultima Notizia da - palermomaniait : Rubava i soldi destinati ai disabili, sequestro per l'ex leghista Rizzotto - -