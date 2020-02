Homeland 8 arriverà a una “conclusione naturale e sensata”: ecco perché la serie non può dirsi cancellata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Showtime vive settimane convulse. Dopo aver annunciato delle nuove serie, infatti, il network ha comunicato la decisione di chiudere alcune sue popolari produzioni, su tutte Shameless e Ray Donovan. I creatori Howard Gordon e Alex Gansa, però, non mancano di sottolineare come per la loro creatura televisiva le cose debbano definirsi diversamente. Homeland 8, è la loro tesi, conclude il percorso di Carrie Mathison in maniera sensata e naturale, rispettando decisioni prese anni fa e non dettate dagli interessi della rete. Abbiamo deciso di chiudere Homeland con l'ottava stagione già ai tempi della quinta, ha commentato Gansa in un'intervista a TVLine. La serie ha assicurato benefici incredibili a tutti noi, ma non volevamo approfittarne e farla durare più a lungo del dovuto. Ne abbiamo discusso con tutti, compresi Mandy Patinkin e Claire Danes. Proprio quest'ultima, e in ... optimaitalia

Homeland arriverà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Homeland arriverà