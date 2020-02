Basket 3×3 femminile: Sara Bocchetti sostituisce l’infortunata Rae Lin D’Alie nel raduno di Roma (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Con l’inizio del raduno della Nazionale di Basket 3×3 femminile in vista di un torneo internazionale in Francia da disputarsi dal 7 al 9 febbraio, la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato un cambio nelle convocazioni. A causa di un infortunio occorso a Rae Lin D’Alie, entra infatti nel novero delle otto scelte per il viaggio in Francia Sara Bocchetti, attuale miglior realizzatrice italiana di Serie A1 con 15.76 punti a partita con la maglia di Vigarano. Bocchetti va ad aggiungersi a Olbis Andrè, Martina Bestagno, Debora Carangelo, Chiara Consolini, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Valeria Trucco. Di queste, Rulli e Filippi sono parte del nucleo di maggior successo della breve storia del 3×3 femminile italiano. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket federico.rossini@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi ... oasport

OA_Sport : Basket 3×3 femminile: Sara Bocchetti sostituisce l’infortunata Rae Lin D’Alie nel raduno di Roma - sportface2016 : #NBA #LebronJames si trasforma in un cecchino dall'arco: 5 triple nel giro di 3 minuti per lui - losservcom : #Livorno #sport #pallacanestro ?? Pielle Livorno ?? Synergy Basket San Giovanni Valdarno 76-42 @MassimoLandi7… -