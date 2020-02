Amici 19/ Anticipazioni puntata 5 febbraio: Stefano in lacrime con Timor Steffens... (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio e presto lo farà anche sabato ma per alcuni ragazzi potrebbero essere gli ultimi giorni nel programma, Stefano sarà eliminato? ilsussidiario

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 5 febbraio 2020: Armando ed Agnese amici speciali - infoitcultura : Serale Amici 19 Anticipazioni, assegnate altre due maglie verdi: sono proprio loro - infoitcultura : Amici anticipazioni: eliminato Devil Angelo, aveva protestato con Rudy Zerbi per non essersi esibito -