Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 14:10 (Di martedì 4 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si aggravano le condizioni dei due coniugi cinesi positivi ai coronavirus ricoverati allo Spallanzani due cittadini cinesi ricoverati presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani nelle Ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche causa di una insufficienza respiratoria come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura pertanto aggiustare un supporto respiratorio in terapia intensiva la comunità un bollettino della direzione sanitaria dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Nel frattempo sono stati dimessi 26 pazienti dallo Spallanzani di Roma dopo il risultato negativo del test per la ricerca del nuovo coronavirus il diciassettenne italiano rimasta Juan non ha ilcoronavirus C’è un tavolo che va avanti in ... romadailynews

SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - SkyTG24 : #Coronavirus, aggravate le condizioni dei coniugi cinesi allo #Spallanzani