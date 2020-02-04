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Traffico Roma del 04-02-2020 ore 10 | 30

RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE PER ...

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Traffico Roma del 04-02-2020 ore 10:30 (Di martedì 4 febbraio 2020) RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE PER LA VIA TUSCOLANA E LA VIA ARDEATNA. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI MONTE PELOSO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA A Roma. RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE LIEGI IN PROSSIMITA’ DI VIA PARAGUAY IN DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA CORNELIO MAGNI. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE,IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . SONO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 13.30 TRASPORTO PUBBLICO , RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI ... romadailynews
  • Traffico Roma del 04-02-2020 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 04-02-2020 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE PER LA VIA TUSCOLANA E LA VIA ARDEATNA. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI MONTE PELOSO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA A Roma. RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO ...

  • Traffico Roma del 04-02-2020 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 04-02-2020 ore 09 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE PER LA Roma NAPOLI E CIAMPINO. PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI MONTE PELOSO E VIA ...

  • Traffico Roma del 04-02-2020 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 04-02-2020 ore 09 : 00 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...

  • Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...

  • Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA CASILINA NEI ...

  • Traffico Roma del 04-02-2020 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 04-02-2020 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INTENSO IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL ...

  • Traffico Roma del 03-02-2020 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 03-02-2020 ore 20 : 00 : SULLA VIA  AURELIA UN INCIDENTE STA ANCORA PROVOCANDO CODE  ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI   SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA  REGOLARE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE  A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO   A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA,  IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA ...

  • Traffico Roma del 03-02-2020 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 03-02-2020 ore 19 : 30 : INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO NORD DI Roma, SULLA VIA CASSIA, ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI  CODE PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI   SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO ORA SOLO RALLENTAMENTI  IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE  SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA ...

  • Traffico Roma del 03-02-2020 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 03-02-2020 ore 19 : 00 : DISAGI A NORD DI Roma, SULLA VIA CASSIA,  PER INCIDENTE CODE ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI  RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI   SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA  SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ...

  • Traffico Roma del 03-02-2020 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 03-02-2020 ore 18 : 30 : DISAGI A NORD DI Roma, SULLA VIA CASSIA,  PER INCIDENTE CODE ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI  RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI   SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA  SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ...

  • Traffico Roma del 03-02-2020 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 03-02-2020 ore 18 : 00 : A NORD DI Roma SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI  RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI   SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA  SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA ...

  • Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17 : 30 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO  SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI  VERSO LO STADIO E IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI   SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO  RALLENTAMEBNTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO   RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E  TUSCOLANA E IN ...

  • Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17 : 00 : . SULLA TANGENZIALE EST, DOPO UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO MO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO   RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA PONTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E ...

  • Traffico Roma del 03-02-2020 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 03-02-2020 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E ATRATTI CODE  LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA TOSCALANA  PER Traffico E INCIDENTE. REGOLARE IL Traffico SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE  INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI  PROSEGUE LA TERZA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO ...

  • Traffico Roma del 03-02-2020 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 03-02-2020 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E ATRATTI CODE  LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA TOSCALANA  PER Traffico E INCIDENTE. REGOLARE IL Traffico SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE  INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI  PROSEGUE LA TERZA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO ...

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