Traffico Roma del 04-02-2020 ore 10 | 30

Traffico Roma del 04-02-2020 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE PER LA VIA TUSCOLANA E LA VIA ARDEATNA. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI MONTE PELOSO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA A Roma. RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO ...

Traffico Roma del 04-02-2020 ore 09 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE PER LA Roma NAPOLI E CIAMPINO. PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI MONTE PELOSO E VIA ...

Traffico Roma del 04-02-2020 ore 09 : 00 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...

Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...

Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA CASILINA NEI ...

Traffico Roma del 04-02-2020 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INTENSO IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL ...

Traffico Roma del 03-02-2020 ore 20 : 00 : SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE STA ANCORA PROVOCANDO CODE ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA REGOLARE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA VIA ALDO MANUZIO E VIA ...

Traffico Roma del 03-02-2020 ore 19 : 30 : INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO NORD DI Roma, SULLA VIA CASSIA, ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO ORA SOLO RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA ...

Traffico Roma del 03-02-2020 ore 19 : 00 : DISAGI A NORD DI Roma, SULLA VIA CASSIA, PER INCIDENTE CODE ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ...

Traffico Roma del 03-02-2020 ore 18 : 30 : DISAGI A NORD DI Roma, SULLA VIA CASSIA, PER INCIDENTE CODE ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ...

Traffico Roma del 03-02-2020 ore 18 : 00 : A NORD DI Roma SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA ...

Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17 : 30 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO RALLENTAMEBNTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E IN ...

Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17 : 00 : . SULLA TANGENZIALE EST, DOPO UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO MO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA PONTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E ...

Traffico Roma del 03-02-2020 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E ATRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA TOSCALANA PER Traffico E INCIDENTE. REGOLARE IL Traffico SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI PROSEGUE LA TERZA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO ...