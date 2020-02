Sanremo 2020, Jonathan Kashanian: “Io, amico di Francesca Sofia Novello, posso svelare un segreto” (Di martedì 4 febbraio 2020) “La posso considerare una mia amica e quindi posso dire che non sarebbe stata invitata a Sanremo se non fosse stata la fidanzata di Valentino Rossi. Io la conosco da anni e, quando ancora nessuno sapeva di lei, io ero a conoscenza della sua frequentazione con Valentino”. A parlare così di Francesca Sofia Novello è Jonathan Kashanian, esperto di stile di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero su RaiDue. Della fidanzata di Rossi si è molto parlato per via delle parole pronunciate da Amadeus in conferenza stampa. Sulle quali Jonathan dice poco: “Lei non ha mai cavalcato nulla”. Francesca Sofia è nata nel 1994, fa la modella ed ha molti follower su Instagram. L’incontro con il pilota è avvenuto in pista, quando lei faceva “l’ombrellina”. L'articolo Sanremo 2020, Jonathan Kashanian: “Io, amico di Francesca Sofia Novello, posso ... ilfattoquotidiano

